محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة شاب فقد ساقيه في حادث قطار ويسلمه أطراف صناعية

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، شابًا جامعيًا طرفين صناعيين، بعد تعرضه لحادث قطار أدى إلى بتر ساقيه أثناء ذهابه إلى الكلية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة "بوابتك للخير والتنمية"، وذلك في لفتة إنسانية واستجابة فورية.

كما وجّه المحافظ بصرف دعم مالي وتوفير كرسي متحرك لمساعدته على التكيف مع ظروفه الصحية وتخفيف العبء عنه، جاء ذلك بحضور أسرة الشاب، حيث أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بالدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، لتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالطالب.

وفي إطار دعمه المستمر للحالات الإنسانية، التقى محافظ المنوفية بعدد من المواطنين لبحث احتياجاتهم، ووجّه بصرف مساعدات عينية شملت مواد غذائية، لحوم، وبطاطين، لمساعدتهم خلال شهر رمضان المبارك، مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأكد "أبو ليمون" أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمد جسور التواصل مع المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

حضر اللقاء محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب، السكرتير العام المساعد.