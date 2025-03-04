محافظ المنوفية: ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار الحملات التفتيشية لضبط الألعاب النارية المحظور تداولها حفاظا علي صحة وأرواح المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بالاشتراك مع التموين بحملة مفاجئة على المحلات بكفر نفرة وكفر هلال ، أسفرت عن مصادرة 886 قطعة العاب نارية وصواريخ محظورة التداول بالمخالفة للقانون ،كما أسفرت الحملة عن 5 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار واستخدام اكياس سوداء فى تعبئة السلع الغذائية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بشن حملات تموينية بقرى مناوهلة وسبك الضحاك، أسفرت عن ضبط 9362صاروخ متنوع ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات .