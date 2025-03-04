إصابة أب ونجله في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب أب ونجله، في حادث مروري، منذ قليل، بنطاق مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة شخصين في حادث مروري بمركز الخارجة.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 160 بطريق " الخارجة – أسيوط " أسفر عن إصابة محمد حسن محمود، 58 عامًا، ونجله أحمد محمد حسن محمود، 18 عامًا، ومقيمان مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما انتقلت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ووحدة المرور بالمركز لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.