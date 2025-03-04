«الإسعاف» يسلم أمانات تتعدى الـ 500 ألف جنيه بحوزة مصاب بمطروح

نماذج مشرفة يقدمها رجال هيئة الإسعاف المصرية يومياً، يزداد بريقها ورونقها بحلول شهر رمضان المعظم، ليكملوا عبرها مسيرتهم المقدسة في صون حياة الناس ومقدراتهم، مسيرة "أصحاب الأيادي البيضاء".

حيث وصل للخط الساخن لهيئة الاسعاف المصرية، بلاغ يفيد بوجود حادث مروري لسيارة تتبع إحدى الشركات، بمدخل مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، أسفر عن إصابة قائدها بإصابات بالغة.

وفور شروع اطقم الاسعاف في إنقاذ المصاب الذي بدأ يمر بمرحلة اضطراب في درجة الوعي، تلاحظ وجود مبلغ مالي ضخم بحوزته، -وبالفعل- تحفظ رجال هيئة الإسعاف المصرية على المبلغ المالي ومتعلقات المصاب، وسارعوا بتأمينه طبياً ونقله بشكل عاجل صوب مستشفى الضبعة.

وفور الاطمئنان على المصاب، تولى طاقم الإسعاف حصر المبلغ المالي، والذي فاقت قيمته حاجز 530 ألف جنيه، وتسليمه إلى قسم شرطة الضبعة.

من جانبه قال الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية: "مثل تلك الوقائع المميزة كانت وما زالت أحد الأوجه المضيئة لرسالة هيئة الإسعاف المصرية في صون حياة أبناء مصر ومقدراتهم، وتكرار تلك المواقف المشرفة لرد الأمانات والتي تتخطى عشرات الملايين سنوياً يبرهن على أننا أمام صفة متأصلة ومتجذرة في رجالنا".

حيث توجه رئيس الهيئة بخالص الشكر والتقدير للزملاء أصحاب تلك الواقعة، محمد حمادة محمد، وأحمد شعبان سالم.

