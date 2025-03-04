"عمو فؤاد" في «رمضان المصري وأصحابه"على الشرق الأوسط

في ثالث حلقات البرنامج الاذاعي الشهير "رمضان المصري . وأصحابه" والذي يقدم للعام السادس على التوالى من تقديم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام ودويتو من البرنامج الشهير "رمضان المصري"، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع صناع وأصحاب البهجة والمبدعين الذين اثروا الشاشة وميكروفون الاذاعة بإبداعاتهم .

وجاءت ثالث حلقات الشهر الفضيل من البرنامج لتتحدث عن فنان كبير ساهم في ادخال البسمة والسعادة علي قلوب المشاهدين والمستمعين انه الاستاذ فؤاد المهندس والذي أمتعنا وأسعدنا بفوازير "عمو فؤاد"

وقال صيام ان فوازير "عمو فؤاد" كانت من علامات شهر رمضان وكان الجميع ستنتظرها وبخاصة الأطفال

وعقب الليثي ان عمو فؤاد شخصية رائعة كانت تجلب السعادة للمشاهدين وفي نفس لوقت تعطيهم المعلومة القيمة ، وان هناك واقعة لا يعرفها الكثيرون ان أغنية " مصر هي امي " لحنها كمال الطويل واعطاها للأستاذ فؤاد المهندس، ثم قامت بغنائها عفاف راضي بعد ذلك

وتابع “صيام” ان والده هو الدكتور زكي المهندس واخته الإعلامية صفية المهندس وان افضل أعماله كانت علي المسرح وكان يقول تلك الجملة دائما.

وتحدث الليثي ان الذي اكتشفه هو المخرج محمود ذو الفقار وكان قريبا جدا من الفنان الراحل صلاح ذو الفقار ، وترك لنا الاستاذ فؤاد جيلا جديدا من نجوم الكوميديا عادل امام وسمير غانم والضيف احمد وسيد زيان وغيرهم

ويتناول الليثي وصيام خلال البرنامج طوال شهر رمضان الحديث عن بعض الشخصيات المرتبطة بشهر رمضان مثل نيللى وسمير غانم وشريهان والمخرج فهمى عبدالحميد والنقشبندى ونصر الدين طوبار والقارئ محمد رفعت والمطرب محمد عبّد المطلب، وأيضاً نجوم الدراما المصرية من ممثلين ومؤلفين وملحنين.

فكرة البرنامج تأتي في إطار القاء الضوء علي جميع صناع البهجة في رمضان وكل من كان له دور مؤثر في ادخال السعادة والسرور بقلوب ملايين المشاهدين والمستمعين .

البرنامج يذاع من الأحد إلى الخميس الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار مباشرة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط ، ويعاد فى اليوم التالى فى التاسعة والربع صباحا تأليف الكاتب الصحفى محمد الشبة وإخراج تامر حسنى.