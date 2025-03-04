الرئيس السيسي: الشعب الفلسطيني ضرب مثالًا في الصمود والتمسك بالأرض

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني ضرب مثالًا في الصمود والتمسك بالأرض، مشيرًا إلى أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على العدل.

وأكد الرئيس السيسي -في كلمته خلال القمة العربية غير العادية لبحث تطورات القمة العربية- مصر عملت مع دولة فلسطين على لجنة إدارية من التكنوقراط توكل إليها إدارة قطاع غزة.

انطلقت أعمال القمة العربية غير العادية المنعقدة بطلب من دولة فلسطين؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف العاصمة الإدارية، القمة العربية الطارئة، التي تعقد برئاسة الرئيس السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وسط ترقب واسع لمخرجات القمة، التي تأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وقبل نحو شهر، أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجدل بتصريحاته حول نيته السيطرة على قطاع غزة؛ وتهجير سكانه إلى مناطق أخرى، الأمر الذي رفضته الدول العربية، مما دفع مملكة البحرين للدعوة لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة، بطلب من فلسطين.

وفي 21 فبرابر الماضي، شارك الرئيس السيسي، في اجتماع غير رسمي، في المملكة العربية السعودية، حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والأردن، وولي عهد البحرين.