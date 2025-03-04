مهرجان «الفضاءات المسرحية» يكشف عن أسماء العروض المشاركة في دورته الأولى

ينظم مسرح نهاد صليحة في السادس من أبريل المقبل، مهرجان «الفضاءات المسرحية المتعددة» في إطار دعم وزارة الثقافة لمختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان.

وقد أعلنت إدارة المهرجان عن أعضاء لجنة مشاهدة العروض المسرحية المتقدمة للمهرجان في مسابقة فضاء مسرح العلبة الإيطالية ومسابقة الفضاءات المسرحية غير التقليدية وهم: الدكتور رامي بنيامين الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية ووكيل كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وباسم صادق الناقد ورئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام، وحازم القاضي المعيد بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومقرر اللجنة هو الفنان عبد الله محمد.

وقال مدير المهرجان المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي: إن لجنة المشاهدة قامت باختيار 21 عرضاً فقط من ضمن 141 عرضا تمت مشاهدتها وذلك للمشاركة والعرض خلال الفعاليات التي حدد لها بشكل مبدئي مدة عشرة ايام، بواقع عرضين أو ثلاثة بحد أقصى يومياً في المواقع المتعددة داخل أروقة «أكاديمية الفنون» بالهرم.

وأضاف صدقي ان الدورة الاولى من المهرجان تحمل اسم رئيس أكاديمية الفنون السابق ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وهو ما يرجعه مدير المهرجان إلى رغبتهم في الاحتفاء بما قدمه «زكي» للأكاديمية وللوسط الفني والمسرحي فنياً وإنسانياً، ودوره في تشجيع الشباب، متمنيا له دوام الصحة والعافية خاصة بعد الوعكة الصحية التي ألمت به صباح اليوم.

وكشف صدقي عن نتيجة العروض المشاركة في مسابقة العلبة الإيطالية وهم 11 عرضا: «الجريمة والعقاب» إخراج عماد علواني إنتاج مسرح نهاد صليحة، «حتى يطير الدخان» إخراج كريم ادريانو إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعروض إنتاج نقابة المهن التمثيلية: «مع الشغل والجواز» إخراج عبد الباري سعد، «الشك» إخراج أحمد حتحوت، وعروض إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة: «احفاد دافنشي» إخراج محمد بهجت، «الطاحونة الحمراء» إخراج حسام التوني، ومجموعة من العروض المستقلة هي : «ليالينا» إخراج محمد الحضري، «ثلاثة مقاعد في القطار الاخير» إخراج مايكل مجدي، «البؤساء» إخراج محمود حسن حجاج، «المفتاح» إخراج محمد طارق، «حكاية من الذاكرة» إخراج إبراهيم حسن.

وأكمل محمود صدقي حديثه عن نتيجة العروض المشاركة فيما يخص مسابقة الفضاءات غير التقليدية فكانت عشرة عروض هم: «جدول الضرب» إخراج محمد فرج إنتاج جامعة المنصورة، و«مسافر ليل» إخراج أحمد علاء علي- إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، و«الضيف» إخراج محمد الحضري إنتاج صندوق التنمية الثقافية، وعروض إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية: «فريق الكابتن يحيى الناشد» إخراج مروان جاسور، «حلم ليلى» إخراج ليديا فاروق، «يوميات ممثل مهزوم» إخراج مطر زايد مطر، ومجموعة من العروض المستقلة هي: «مباراة القمة» إخراج اشرف محمد، «الطائر الازرق» إخراج نادين خالد، «الزائر» إخراج جاسمين احمد، «دمي من ورق» إخراج محمد حسن