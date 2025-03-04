عاهل البحرين: التمسك بمسار السلام الضامن لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الثلاثاء 04/مارس/2025 - 04:33 م

أعرب حمد بن عيسى العاهل البحريني، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، عن شكره وتقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهوده الاستثنائية في استضافة القمة، مشيدًا بمبادرة مصر لإعمار غزة.

وأكد العاهل البحريني على ضرورة التمسك بمسار السلام الدائم باعتباره الإطار الضامن لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. كما شدد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، داعيًا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.