السيسي: العدوان على غزة وصمة عار في جبين الإنسانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقف دائما مع الحق والعدل والقمة جاءت استجابة لنداء فلسطين.

وقال الرئيس السيسي: يجمعنا واقع مؤلم يكاد يعصف بالامن الإقليمي والعربي

واضاف الرئيس السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في جبين الإنسانية.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء 4 مارس الجارى بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

