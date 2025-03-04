"هشام ماجد أنت خطير".. نيللى كريم تهنئ أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

هنأت النجمه نيللي كريم، أبطال ونجوم مسلسل أشغال شقه جدا، الذى يعرض خلال الماراثون الدرامى الرمضانى ٢٠٢٥، بطوله هشام ماجد، وكتبت عبر صفحتها الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونشرت صوره من العمل، وعلقت قائلة: “ هشام ماجد أنت خطيييير، ومصطفي غريب وأسماء وكل صناع العمل، من زمان ما ضحكتش من قلبي كده كل مشهد قصة ….. خالد دياب مبروك يا حبيبي إخراج وقصة وخفة دم”.



أشغال شقة جدا هو الموسم الثاني من مسلسل أشغال شقة، و في الموسم الثاني يصبح (حمدي) و(ياسمين) والدين لأربعة أطفال، لكن تشهد حياتهما عدم الاستقرار مجددًا، عندما يواجه (حمدي) العديد من المشاكل في حياته المهنية، وتقرر (ياسمين) العودة إلى العمل، بينما تستمر معاناتهما في إيجاد مديرة منزل مناسبة

اشغال شقه جدا بطولة هشام ماجد واسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد علي

من ناحيه اخرى تشارك نيللي كريم خلال الماراثون الدرامي الرمضاني ٢٠٢٥ بمسلسل "اخواتي"، حيث تُعاني أربع شقيقات من إرهاب اجتماعي في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

اخواتى اخراج محمد شاكر خضير تاليف مهاب طارق بطوله نيللي كريم وروبى و كندة علوش، وجيهان الشماشرجى وعلى صبحى وحاتم صلاح.