مستقبل وطن: مصر صوت الحكمة ودرع العروبة في القمة العربية الطارئة

أكد المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، أن في لحظة فارقة من تاريخ الأمة العربية، تتصدر مصر المشهد الدبلوماسي والسياسي باحتضانها القمة العربية الطارئة في القاهرة، في تأكيد جديد على دورها الريادي والتاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وقيادة الصف العربي نحو قرارات حاسمة تخدم القضية العادلة.

وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية، والدرع الواقي للأمة، وصاحبة المبادرات التاريخية التي تؤكد دومًا أن فلسطين في قلب العروبة، وأن الحق العربي لا يسقط بالتقادم، بل يزداد رسوخًا وإيمانًا بالنصر.

ولفت الحبال إلى أن مصر لم تكن يومًا إلا سندًا لفلسطين، تقف في وجه كل المؤامرات، وتبذل الغالي والنفيس لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب والدمار، واليوم تجمع القادة العرب في قمة استثنائية، تثبت للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية قضية وجود وشرف لا تقبل المساومة

وأضاف المهندس تامر الحبال، أن الدولة المصرية لم تكتفِ بالكلمات والشعارات، بل قدمت رؤية متكاملة لحل الأزمة، ترتكز على وقف العدوان، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وضمان حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأوضح الحبال أن القاهرة تعمل على قطع الطريق أمام أي محاولات لفرض حلول ظالمة، أو تهجير قسري لأبناء غزة، في موقف وطني وعروبي لا يقبل التهاون.

وأشار الحبال إلى أن مصر تقود بفضل حنكتها السياسية وعلاقاتها المتوازنة، جهودًا دؤوبة على الساحة الدولية لحشد التأييد لحقوق الفلسطينيين، وفرض ضغوط على القوى الفاعلة لإنهاء العدوان، مما يجعل صوت العرب أكثر تأثيرًا، وقرارات القمة أكثر قوة وفاعلية.