مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مسابقة جديدة للأفلام المصنوعة كاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، بداية من النسخة 11 المقبلة.

تهدف هذه المسابقة لدعم الابتكار وريادة مصر في التكنولوجيا والفنون، وسيتم عرض الأفلام التي تستخدم الذكاء الاصطناعي جزئيًا أو كليًا، مع ضمان امتلاك المشاركين جميع الحقوق.

يحصل الفائز على جائزة أفضل فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي على جائزة هيباتيا الذهبية، وآخر موعد للتقديم يوم 20 مارس الجاري.

يدير المسابقة المخرج عمروش بدر، وأعلنت إدارة المهرجان عن شروط المشاركة التي جاءت كالتالي:

* مدة الفيلم: حتى 10 دقائق

• الصيغ المقبولة: MP4، AVI، MOV (بجودة HD أو أعلى)

• التقديم: عبر الرابط أدناه مع وصف لدور الذكاء الاصطناعي

• اللغة: جميع اللغات (مع ترجمة إنجليزية إذا لم يكن الفيلم بالإنجليزية)

• التحكيم والجوائز: بناءً على الإبداع، الذكاء الاصطناعي، السرد، والتقنيات، مع جوائز متعددة للابتكار

• الحقوق: يحق للمهرجان استخدام لقطات للترويج، مع احتفاظ المشاركين بكامل حقوقهم

• مدونة السلوك: الالتزام بالاحترافية، حظر المحتوى المخالف، وتحمل المسؤولية القانونية

تقام النسخة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2025.

وكشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن البوستر الرسمي منذ أيام، وهو من تصميم الفنان السكندري عبدالرحمن أحمد، ويعكس الهوية الساحلية للمدينة، حيث تتداخل السينما مع البحر في صورة تعبر عن أنها ليست فقط مكانًا للمهرجان، بل مصدر إلهام لصناع الأفلام.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1187542309403989&set=a.732679964890228