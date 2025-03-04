أمن الفيوم يفض معركة بالذخيرة الحية بين عائلتين في إطسا

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، في فض معركة بالذخيرة الحية ، بين عائلتين بقرية دفنو بمركز إطسا، دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع معركة بين عائلتى"الصعيدي"، و"صقر" بقرية دفنو، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية.



انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ بالقرية، وتمت السيطرة على الأحداث، دون وقوع إصابات بشرية.

وتم القبض علي طرفي المعركة والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم للنيابة العامة التصرف.

وفرضت أجهزة الأمنية سيطرتها، وكردونا أمنيا علي القرية لمنع تجدد الأحداث.