وكيل تعليم دمياط يتفقد انتظام الدارسة بالمدرسة اليابانية

قام "ياســـر عمـــارة" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، بجولة تفقدية للمدرسة اليابانية بدمياط الجديدة، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وتفقد قاعات رياض الأطفال وفصول المرحلة الابتدائية والإعدادية والملعب، واطمأن على انتظام الدراسة وسير العمل.

وخلال الزيارة، أشاد "وكيل الوزارة" بمستوى التلاميذ وانضباطهم، وشاهد ممارسة الأنشطة التربوية للنشاط التوكاتسو، الذي يهدف إلى تنمية القدرات الدراسية والأخلاقية للطلاب. كما تحدث مع المعلمين لتشجيعهم على العمل وحثهم على مراعاة الطلاب.

وأكد "وكيل الوزارة" على رعاية التلاميذ الموهوبين في الأنشطة التربوية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بالمدارس المصرية اليابانية، وتهتم بتنمية القدرات الدراسية للطلاب وتنمية الأخلاق من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين.

وأضاف أن المدارس المصرية اليابانية تقوم بتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية "توكاتسو"، وهو مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والذي يركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط ان هناك متابعة مستمرة للحضور والغياب في مدارس محافظة دمياط على مستوى الإدارات التعليمية العشرة حيث تم إصدار توجيهات

إلى مديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة وتقييم الأداء،و مسؤولي المتابعة والمراحل التعليمية بدواوين الإدارات التعليمية لمتابعة الحضور والانصراف والتواجد خلال شهر رمضان المبارك

وشدد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي.

كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.