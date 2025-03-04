المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. شاهد

استكملت المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية، وذلك انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى.

وتضمنت الحملة تنفيذ " قافلة الخير" لتوزيع (65) ألف حصة ووجبة غذائية بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ.

كما شملت الحملة قافلة طبية بمحافظة البحيرة تضمنت عيادات لمختلف التخصصات الطبية، وصيدليات لصرف الأدوية مجاناً لمستحقيها ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى على طلاب المدارس بنطاق المحافظة ، فضلاً عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية للإرتقاء بالمستوى التوعوى والتثقيفى من خلال التأهيل الوظيفى وتنمية المهارات ، وتنظيم عدد من الندوات ، والمشاركة فى الفصول التعليمية لمحو الأمية ، وتوزيع كميات كبيرة من الملابس والأثاث المنزلى لدعم الأسر الأولى بالرعاية.



يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعظيم المشاركة المجتمعية الفاعلة مع مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الحياة الكريمة لأبناء شعب مصر العظيم.