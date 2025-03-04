المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة عامل بالإكراه بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة عامل بالإكراه، واحتجازه وحيازة سلاح أبيض مطواة بمنطقة المرج.

وتلقي قسم شرطة المرج ،بلاغا بوصول شخص مُصاب بجرح قطعي في الجسم بتعرضه للسرقة بواسطة 3 أشخاص وتبين من الفحص أنهما استوقفاه وهدداه بواسطة سلاح أبيض مطواه لسرقة هاتفه، وأثناء مقاومته تعدّيا عليه وأحدثا إصابته.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابي وبتفتيشها عثر بحوزتهما علي السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفا بارتكابهما جريمتها بغرض السرقة، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.