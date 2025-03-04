محتشمة جدًا.. هالة صدقي ترد على منتقدى "إش إش" بسبب بدل الرقص

علقت الفنانة هالة صدقي، على الانتقادات التي وجهها البعض إلى الفنانة مي عمر ومسلسل "إش إش"، بسبب بدل الرقص التي ترتديها الفنانات خلال العمل.

وتابعت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج"إحنا لبعض" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "بدل الرقص كلها - مقارنة بمسلسلات كتير - محتشمة جدًا، مش خليعة ومفيش حاجة باينة من أي حد، لإن مش هو ده موضوع المسلسل".

وأشارت هالة صدقى إلى أن شخصيتها في المسلسل تحب زوجها ولكنه دائماً كان يتجاهلها، فأصبحت سيدة عملية وليست شريرة كونها تأمن حياة أولادها من خلال زواج ابنها في مسلسل إش إش لأنها افنت عمرها معه، مردفة أن شخصية شادية مختلفة عن صفصف التي قدمتها سابقاً في مسلسل جعفر العمدة.