رئيس ملوى يتابع أعمال التصدى للبناء المخالف

تابع المهندس احمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوى، المجهودات المبذولة فى ملف التعديات بالبناء المخالف وملف تمهيد وتسوية الطرق، وذلك بمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف سطوحى رئيس القرية، وعدد من الجهات المعنية.

حيثُ تمكنت الوحدة المحلية من رصد والتصدى ازالة بقرية تادرس بمساحة 90 متر، وازالة وفك شده خشبيه بمساحة 100 متر بقرية إبشادات ازالة بقرية بني روح بمساحة 65 متر،وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.كما تم متابعة اعمال تمهيد وتسوية الطرق بقرية هور وقصر هور،ورفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها للظهير الصحراوى.

وقال " احمد خلف " ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى مستمرة فى شن الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

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