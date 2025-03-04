سلوفينيا: منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة انتهاك للقانون الدولي

أكدت الخارجية السلوفينية أن قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأعربت في بيان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء القرار بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل والذي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تؤثر بشدة على السكان المدنيين الذين يعانون بالفعل من الصراع.

وأكدت أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بخاصة القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضرورة توفير وصول آمن وغير مُعيق للمنظمات الإنسانية إلى سكان غزة، الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، مشيرة إلى دعم جميع الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، ما من شأنه أن يمكن من إطلاق سراح جميع الرهائن وبدء إعادة إعمار غزة.