46 دولة تؤكد مشاركتها بكأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش في منافسات فردي الرجال والسيدات والفرق، والمقرر إقامته بالعاصمة الإدارية بنادي النادي خلال الفترة من 6 الى 9 مارس الجاري.

مِن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة 46 دولة مختلفة يمثلهم 428 لاعباً ولاعبة حتى الآن بواقع 242 لاعباً في منافسات فردي الرجال و186 لاعبة في منافسات فردي السيدات، كما تشهد البطولة مشاركة 26 منتخباً في منافسات فرق الرجال و 22 منتخباً في فرق السيدات.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: مصر – روسيا – الارجنتين – النمسا – البرازيل – كندا – الصين – كولومبيا – كرواتيا – اسبانيا – فرنسا – بريطانيا – المانيا – اليونان – هونج كونج – المجر – الهند – ايطاليا – اليابان – كوريا – لوكسمبورج – موريشيوس – الفلبين – بولندا – رومانيا – سنغافورة – سلوفاكيا – السويد – تايبيه الصينيه – تونس – تركيا – اوكرانيا – امريكا – فنزويلا – الجزائر – انجولا - بلجيكا – البحرين – التشيك – المكسيك – نيوزيلاندا – بيرو – قطر – سويسرا - اوزبكستان - هولندا.

وكانت مصر نالت إشادات واسعة بعد تنظيمها كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات والفرق، بصالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير والتي حقق فيها أبطال مصر ميداليتين بواقع ذهبية الفرق رجال وبرونزية فردي السيدات.