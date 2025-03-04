مصر أكتوبر: القمة الطارئة فرصة ذهبية لتوحيد الموقف العربي ضد مخطط التهجير

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إن القمة العربية الطارئة التى تستضيفها القاهرة اليوم، تعد فرصة ذهبية للخروج بموقف عربي موحد ضد مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتعزيز رؤية مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بدون خروج الأشقاء الفلسطينيين منه.

وأضاف «حلمي» في بيان له، أن مصر تؤكد باستضافتها لهذه القمة المهمة في توقيت بالغ الأهمية، على دورها المحوري والريادي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء في غزة، وتأكيدًا ريادتها الإقليمية وأنها قادرة بفضل دبلوماسيتها الحكيمة على توحيد الصف العربي وتضافر جهوده لدعم القضية الفلسطينية ضد مخطط تصفيتها عن طريق التهجير.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى أهمية توجيه القمة العربية الدعوة للمجتمع الدولي أن يقوم بدوره في هذه الحرب غير الإنسانية على الأشقاء في قطاع غزة، واتباع أساليب من قبل الاحتلال الإسرائيلي تتنافى تماما مع مفهوم حقوق الإنسان.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تدخر جهدا في كل القطاعات والمناحي لدعم القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، كما كان الموقف المصري دائما عبر التاريخ.