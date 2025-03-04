ميليشيا الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء مروي مجددًا

شنت ميليشيا الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، هجومًا بالطائرات المسيَّرة على محطة كهرباء مروي، مستهدفة المحطة للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأعلنت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشركة كهرباء السودان في بيان رسمي أن الهجوم أسفر عن تدمير المحول الرئيسي المغذي للولاية الشمالية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات المتكررة على محطات الكهرباء تؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، خصوصًا في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشركة أنه رغم الأضرار، تعمل فرق الدفاع المدني على السيطرة على الحريق الناتج عن الهجوم، بينما يقوم الفريق الفني من مهندسين وفنيين بتقييم الأضرار وبدء عمليات الإصلاح لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

في سياق متصل، اتهمت قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة مروي، عناصر من ميليشيا الدعم السريع بالوقوف وراء الهجمات بالطائرات المسيَّرة التي استهدفت قيادة الفرقة وسد مروي في الساعات الأولى من صباح اليوم. وأضاف البيان أن "قوات التمرد الإرهابية" استهدفت المواقع المذكورة بعدد من الطائرات المسيَّرة، مما أسفر عن بعض الأضرار.

وأشارت القيادة العسكرية إلى أن الجيش في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي تهديدات إضافية أو أجسام غريبة في سماء المنطقة، مؤكدًا جاهزية قواته للتصدي لأي طارئ قد يحدث في المستقبل.