3027 منفذًا تموينيًا ومعرضا رمضانيا بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، توافر 3027 منفذًا تموينيًا على مستوى المحافظة، تشمل 23 معرضًا و75 شادراً ضمن معارض “أهلاً رمضان”، و 224 منفذًا متنوعًا تابعًا لمبادرات “أمان” ووزارة الزراعة، ومستقبل مصر، والمنافذ المصرية الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، إلى جانب 505 منافذ “جمعيتي”، و2200 بدال تمويني.

كما تم تسيير منافذ متنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، منها قرية المعصرة بملوي، ومدينة أبو قرقاص، ومدينة مغاغة، ومدينة بني مزار، ومدينة مطاي، وقرية صفط الخمار، والحى الرابع بالمنيا الجديدة، وحى جنوب، وحى غرب مدينة المنيا، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية خلال الشهر الفضيل.



وأكدت محافظة المنيا استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق ومعارض “أهلاً رمضان” المنتشرة بجميع مراكز وقرى المحافظة، مع توفير المنتجات بتخفيضات تزيد على 30%، وخاصة السلع الاساسية مثل السكر والأرز والزيوت والمسلى وياميش رمضان ، نظرا للإقبال الكبير عليها خلال الشهر الفضيل ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والغش التجاري.



و تأتي المنافذ ضمن جهود المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى أن المعرض الرئيسي بمدينة المنيا، المقام بشارع التنظيم والإدارة على كورنيش النيل، يُعد ثاني أكبر معارض “أهلاً رمضان” على مستوى الجمهورية، حيث يمتد على مساحة 1000 متر، ويضم أكثر من 100 عارض، مع التوسع في إنشاء منافذ جديدة لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

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