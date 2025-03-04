إحالة أوراق الأب المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق الاب المتهم بانهاء حياة ابنائه الأربعة لفضيلة المفتى والمعروفة إعلاميا بقضية "سفاح" قليوب والذي ارتكب جريمة تخدير أبناءه الأربعة وذبحهم بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما شهدت محافظة القليوبية، مذبحة مأساوية لجحود الأب عندما أقدم على التخلص من أبنائه الـ4 بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص- مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث الأربعة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد تلقي بلاغاً بوجود 4 جثث بإحدى القرى بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام- رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بقيام شخص يدعى "عبد العظيم.س" 45 سنة - عامل بسوق العبور قام بالتخلص من أبنائه الأربعة 3 بنات يبلغوا من العمر 9 سنوات و15 سنة و18 سنة والشاب الاكبر 21 سنة.