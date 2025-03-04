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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود أمنية لكشف ملابسات تداول فيديو لملثمين يطلقون التار على منزل بشبرا الخيمة

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من الأشخاص الملثمين، وبحوزتهم أسلحة نارية، ويطلقون النار على أحد المنازل في منطقة "أرض الحافي" بشبرا الخيمة.

وأظهر مقطع الفيديو، أكثر من 5 أشخاص "ملثمين"، وفي أياديهم أسلحة نارية، ويطلقون النيران على أحد المنازل في المنطقة.

وقد أثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فزع الأهالي، وتعمل الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، على فحص الفيديو المنشور، لضبط المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

شبرا الخيمة تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو أمن القليوبية