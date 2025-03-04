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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"استصلاح الأراضي" يستعرض نشاط الجمعيات الزراعية خلال فبراير

أنشطة الجمعيات الزراعية
أنشطة الجمعيات الزراعية
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استعرض المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، نشاط الجمعيات التعاونية خلال شهر فبراير. 

وقال حسين، إن الجمعية المشتركة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بمطروح قامت بتجفيف ١٢٠ طن من محصول الذرة الصفراء والوارد من أرض توشكا بالاشتراك مع إدارة الزراعات التعاقدية، كما قامت جمعية تسويق الخضر والفاكهة بالمراقبة للتنمية والتعاون بمطروح بتوريد ٦٠٠ ألف كوز من محصول الخرشوف من المحاصيل التعاقدية.
وأضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه بالتعاون مع مديرية الزراعة بالنوبارية تم التواصل مع الشركات للتعاقد علي مساحه ٢٠٠٠ فدان طماطم.
كما قامت جمعيه تسويق الخضر والفاكهه بغرب النوباريه بعمل بروتوكول تعاون مشترك وتم فتح  ٢ منشر لتجفيف الطماطم في منطقة أرمنت ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر وتصدير المنتج للخارج.

الجمعيات الزراعية الذرة الصفراء