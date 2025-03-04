بث مباشر.. الرئيس السيسي يترأس القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية

تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية "إكسترا نيوز" لفعاليات القمة العربية غير العادية، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء التحديات الكبيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القمة العربية غير العادية، والمقرر انعقادها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس السيسي، قد وصل منذ قليل إلى مقر انعقاد القمة العربية غير العادية، والمقرر انعقادها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، حيث تبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

كما تبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.

ويشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.

وتستضيف مصر القمة العربية الطارئة، في ضوء التحديات الكبيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية.