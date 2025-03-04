قيادي بحماس: نزع السلاح بالنسبة لنا خط أحمر

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري اليوم “الثلاثاء” إن نزع السلاح هو خط أحمر بالنسبة لحركته والجماعات الفلسطينية الأخرى في مفاوضات تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر أبو زهري بعد وقت قصير من مطالبة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بـ "نزع السلاح الكامل" في غزة للمضي قدما في المرحلة الثانية من هدنة يناير: "أي حديث عن سلاح المقاومة هراء سلاح المقاومة هو خط أحمر بالنسبة لحماس وكل فصائل المقاومة".

وذكرت حركة حماس ان الاحتلال يصعد من سياسة التجويع ضد أهالي قطاع غزة في تحد واضح لكل المواقف الرافضة لهذه السياسة الإجرامية.

واعتبرت إصرار الاحتلال على تجويع أهالي غزة يلزمه مواقف واضحة وعملية من القمة العربية تمنعه من تطبيق هذه السياسة

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم "الثلاثاء" إن إسرائيل مستعدة لمواصلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكنها بحاجة إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس لتمديد الإطار.

واتهم ساعر الجماعة الفلسطينية المسلحة باستخدام المساعدات لمواصلة قتال إسرائيل، قائلًا إن هذا لا يمكن أن يستمر.