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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسكار رويز يلتقي مجلس إدارة اتحاد الكرة ويعقد اجتماع مع مساعديه

اوسكار
اوسكار
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التقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بالكولومبي أوسكار رويز الرئيس الجديد للجنة الحكام في مقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر بعد ساعات على وصوله القاهرة.


كان رويز قد وصل مطار القاهرة مساء أمس (الإثنين) لتسلم منصبه الجديد على رأس لجنة الحكام بعد أن أعلن مجلس الإدارة التعاقد معه في اجتماعه الأخير بتاريخ الحادي والعشرين من فبراير الماضي ليصبح ثالث خبير أجنبي يتولى المنصب بعد الإنجليزي مارك كلاتينبرج والبرتغالي فيتور بيريرا.


الرئيس الجديد للجنة الحكام واصل نشاطه في يومه الأول عندما اجتمع مع أعضاء لجنة شئون الحكام لبحث توزيع المهام خلال المرحلة القادمة ومواصلة ما بدأ من تطوير للمنظومة وأخرها ورشة العمل التي عُقدت الشهر الماضي في حضور السويسري ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة أوسكار رويز