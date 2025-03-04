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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مقار يترأس الاجتماع الدوري لمجمع كهنة الشرقية والعاشر من رمضان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، الاجتماع الدوري لمجمع كهنة الإيبارشية، والذي عُقد في كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر. 

بدء اللقاء بإقامة القداس الإلهي، الذي شارك فيه مجمع الآباء الكهنة، وألقى خلاله الأنبا مقار عظة روحية بعنوان "الكاهن التائب يقود تائبين"، مسلطًا الضوء على أهمية التوبة في حياة الكاهن ودورها في خدمته الروحية.

وعقب القداس، التقى الأنبا مقار بالآباء الكهنة وأسرهم، ثم ألقى القمص داود لمعي، كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكليوباترا – مصر الجديدة، كلمة روحية بعنوان "فصح القلب والدوافع"، تناول فيها أهمية نقاء القلب والتجرد في المسيرة الروحية.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرعوية، حيث بحث الأنبا مقار مع الآباء الكهنة الترتيبات المستقبلية للخدمة، بهدف تطوير العمل الكنسي وتعزيز الرعاية الروحية للمؤمنين.

الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان مجمع كهنة الإيبارشية كنيسة السيدة العذراء بمدينة العاشر