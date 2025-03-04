بحضور شي جين بينج.. انطلاق أعمال الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني

انطلقت اليوم الثلاثاء في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين أعمال الدورة السنوية 14 للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الهيئة الاستشارية السياسية الأعلى في البلاد.

وشهد الاجتماع الافتتاحي للدورة حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة الصينيين، حيث تم استعراض جدول أعمال الدورة والموافقة عليه.

وقدم وانغ هو نينغ، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تقرير عمل شاملاً نيابة عن اللجنة الدائمة للمجلس، استعرض فيه إنجازات المجلس خلال العام الماضي، مؤكداً تركيز المجلس على المهام الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني والدولة.

وفي كلمته الختامية، دعا وانغ هو نينغ الهيئة الاستشارية السياسية إلى مضاعفة الجهود للإسهام في تحقيق أهداف التحديث الصيني النمط خلال عام 2025، وتنفيذ المهام المحددة في الخطة الخمسية الرابعة عشرة بكفاءة عالية.

كما حث وانغ على بذل كافة الجهود لضمان نجاح الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مجموعة من الوثائق الهامة، من بينها جدول أعمال الدورة، وتقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس، وتقرير حول التعامل مع مقترحات المستشارين السياسيين.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتى 10 مارس، حيث سيستمع المستشارون السياسيون الوطنيون إلى تقريرين ويناقشونهما، أحدهما حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس، والآخر حول التعامل مع المقترحات.

كما يحضر المستشارون السياسيون الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الأعلى في البلاد، والتي ستنطلق غداً الأربعاء، حيث سيناقشون وثائق رئيسية، من بينها تقرير عمل الحكومة.

وخلال العام الماضي، ركز المستشارون السياسيون الوطنيون جهودهم على دعم جهود التحديث في البلاد، وقدموا مقترحات حول مختلف القضايا الوطنية، وعملوا على بناء توافق أوسع حول السياسات الحكومية.

وكان ليو جيه يي، المتحدث باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، عقد موتمر صحفيا أمس حول تفاصيل الدورة وأهم القضايا المطروحة للنقاش.