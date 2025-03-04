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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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الزراعة: إزالة 136 حاله تعد على الأراضي الزراعية خلال فبراير

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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أكد المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم حصر كافه التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدوله في شهر فبراير وتم ازالتها ومنع التعدي.

وأوضح "حسين"، أنه تم ازالة ١٣٦ حاله ازاله تعدي في المهد تقدر بـ ١١٧٠٥ متر، كما تم الرد علي ٢٩٠ متغير مكاني بدون ترخيص الي مجلس مدينه برج العرب بالاسكندريه.

وأضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم إزاله ١٠٤ حاله تعدي علي  مزراع سمكية مخالفه للقانون بالجمعيات بمساحة 348 فدان و 18 قيراط، كما تم إزاله ١٥ حاله تعدي علي المجاري المائية والفتحات المخالفه.
 

التعديات على الأراضي الزراعية مزراع سمكيه المجارى المائية