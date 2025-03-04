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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للمرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لتوليها منصب نائب رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

السفيرة وفاء بسيم
السفيرة وفاء بسيم
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قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ونائبة رئيسة المجلس، وجميع عضواته وأعضائه التهاني إلى السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، لتوليها منصب نائبة رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الانسان المدنية والسياسية بالإجماع.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الاختيار، مؤكدة أنّه منصب مستحق للسفيرة وفاء بسيم تتويجًا لجهودها الحثيثة واسهاماتها الكبيرة في ملف حقوق الإنسان على الأصعدة كافة، كما يعد انتصارا مشرفا لمصر وللمرأة المصرية، ويؤكد مدى ما تتمتع به مصر من كوادر دبلوماسية نسائية على أعلى مستوى، متمنية لها المزيد من النجاحات.

يذكر أن السفيرة وفاء بسيم كانت قد تولت عدداً من المناصب من بينها  سفيرة مصر لدى دولة رومانيا وسفيرة غير مقيمة لدى دولة مولدوفا، إلى جانب اختيارها مندوبة مصر الدائمة لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، فضلاً عن كونها عضوة  بالمجلس المصري للشئون الخارجية.

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