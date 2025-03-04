بنك القاهرة يعزز خدمات الحوالات عبر شراكة استراتيجية مع "تيرا باي"

أعلن بنك القاهرة، تعاونه مع شركة "تيرا باي" (TerraPay)، الرائدة عالميًا في حلول الدفع عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات التحويلات المالية في مصر.

وتسعى هذه الشراكة إلى إتاحة المدفوعات الرقمية لكافة الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية داخل البلاد، مما يساهم في توفير حلول حوالات أكثر سرعة وكفاءة وأمانًا للجاليات المصرية حول العالم، لا سيما أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية، حيث تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًا.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية "تيرا باي" لإنشاء نظام مالي رقمي عابر للحدود، حيث تساهم في الحد من القنوات المالية غير الرسمية عبر التكامل المباشر مع البنية التحتية لبنك القاهرة، مما يضمن عمليات تحويل سلسة وآمنة، تعزز من كفاءة النظام المالي المصري.

وفي هذا السياق، أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن إطلاق خدمة التحويلات المالية بالتعاون مع "تيرا باي" يأتي ضمن جهود البنك لدعم تحويلات المصريين بالخارج ودمج التحويلات غير الرسمية في القطاع المصرفي الرسمي، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في جذب فئات جديدة من العملاء وتعزيز الاقتصاد المصري.

من جانبه، أوضح أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، أن الشراكة مع "تيرا باي" توفر حلولًا مالية مبتكرة تلبي احتياجات المصريين بالخارج، حيث تضمن لهم ولعائلاتهم في مصر خدمات تحويل أسرع، بأسعار صرف تنافسية، ورسوم منخفضة، ما يعزز من دور البنك في دعم الشمول المالي.

وفي السياق ذاته، صرح آني سان، الرئيس التنفيذي للأعمال في "تيرا باي"، قائلًا: "تمثل شراكتنا مع بنك القاهرة خطوة استراتيجية نحو توسيع شبكة الدفع العالمية في مصر، حيث نوفر للمغتربين المصريين حلولًا رقمية متطورة لنقل الأموال، تتميز بالشفافية والمرونة والتكلفة المنخفضة، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتطوير المدفوعات عبر الحدود".