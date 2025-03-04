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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة الأسرى: استمرار المعاملة الوحشية للمعتقلين في سجن "عوفر"

المعتقلين في سجن
المعتقلين في سجن عوفر
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في سجن "عوفر" غرب رام الله، مأساوية، وسياسة القمع التي تتم لغرف المعتقلين ما زالت مستمرة.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها، أن المعتقلين قد تعرضوا بتاريخ 16/2 لاقتحام من قبل الوحدات التابعة لإدارة السجون، وترافق الاقتحام الاعتداء على الأسرى بالضرب بالهراوات، ورش الغاز، وأصيب العديد منهم بالرضوض حينها.

وأشارت إلى أن سبب الاقتحام هو احتجاج المعتقلين بالطرق على الأبواب، من أجل مطالبة الإدارة بأن يتم تقديم العلاج لأحد الأسرى المرضى، حيث تم فرض عقوبات عليهم بسبب ذلك.

ولفتت إلى أن المعتقلين يشتكون من النقص في كميات الطعام التي يتم تقديمها لهم، وبسبب ذلك فقد الأسرى الكثير من أوزانهم.

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