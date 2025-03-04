وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس حزب الجبهة الوطنية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية .

وفي بداية اللقاء أعربت الدكتورة منال عوض عن تمنياتها بالتوفيق للدكتور عاصم الجزار وجميع قيادات حزب الجبهة الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين، معربة عن تمنياتها بأن يكون الحزب إضافة قوية ومهمة في الحياة السياسية والحزبية المصرية ويدعم الحياة البرلمانية في مصر وتعزيز لدور الأحزاب في الشارع المصري .

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة منذ توليها المسئولية في العديد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات.

حيث أشاد رئيس حزب الجبهة الوطنية بالنقلة النوعية التي شهدتها وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية ، معرباً عن تمنياته بخالص التوفيق لوزيرة التنمية المحلية لدعم جهود التنمية والبناء وتحسين مستوي معيشة المواطنين بمحافظات الجمهورية .

كما عرض الدكتور عاصم الجزار لملامح رؤية وأهداف ورسالة الحزب والذي يضم نخبة وطنية من القيادات والشخصيات والكوادر السياسية التي تعبر عن مختلف شرائح المجتمع المصري .

كما استعرض رئيس حزب الجبهة الوطنية الجهود التي قام بها الحزب مؤخراً لاختيار

القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب وأمناء الأمانات المركزية في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين وذلك وفقاً لمعايير محددة وواضحة لتحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب .