الزراعة: عقد 75 ندوة إرشادية لتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين

قال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم عقد 75 ندوة إرشادية بموضوعات مختلفه ومن ضمن موضوعات الندوات ندوات إرشاديه عن ترشيد استخدام مياه الري وأهميه تدوير المخلفات الزراعيه والاستفاده منها كسماد عضوي الكمبوست لزياده خصوبه التربه الزراعية.

كما شملت ندوات إرشادية عن أهمية ومميزات استخدام الميكنة الزراعية لزيادة الانتاج الزراعي وتحسين جودته، وندوات إرشاديه عن محصول الفول واهم التوصيات الفنيه وطرق مكافحه الامراض.

وأضاف حسين، أنه تم عمل 7 مدارس حقليه عن محصول القمح والموالح والفاصوليا، كما تم زيارة وفد من عده دول افريقيه بالمراقبه العامه للتنميه والتعاون بالبستان لرؤيه تجربه غزو الصحراء وتحويلها الي جنه خضراء من خلال المشروعات المنفذه والتي اصبحت نموذج ومزار للدارسين والمتدربيين بمختلف انحاء العالم وذلك بالتنسيق مع المركز المصري الدولي للزراعه.

وأوضح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى قيادات الوزارة بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين وكذلك منع التعديات على الأراضى الزراعية.