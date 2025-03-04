البنك الزراعي يمول إحلال 78 سيارة ميكروباص حديثة بمحافظة المنيا

موّل البنك الزراعي المصري استبدال 78 سيارة "كبوت" بأخرى أكثر أمانًا وكفاءة في محافظة المنيا، بهدف تحسين خدمات النقل الجماعي وتوفير وسائل مواصلات حديثة وآمنة، تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وذلك في إطار جهوده لدعم مبادرة إحلال السيارات نصف النقل المستخدمة في نقل الركاب واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة.

واحتفاءً بهذه الخطوة، نظم البنك احتفالية بمدينة المنيا لتسليم السيارات الجديدة للمستفيدين، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. وشهدت الفعالية تسليم كوبونات وقود للسائقين في إطار التسهيلات المقدمة لدعمهم.

وخلال الاحتفالية، أكد محافظ المنيا أهمية هذه المبادرة في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن استخدام سيارات "الكبوت" غير المؤهلة لنقل الركاب، مشددًا على التزام المحافظة بتطبيق منظومة الإحلال في جميع المراكز والقرى لضمان سلامة المواطنين.

كما أشاد بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود التنمية الريفية.

من جانبه، أوضح سامي عبد الصادق أن البنك الزراعي المصري يوفر برامج تمويل ميسرة للسائقين لمساعدتهم على اقتناء سيارات ميكروباص حديثة وفقًا لخطوط سير منظمة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم والالتزام بالقرارات المرورية.

كما أشار إلى أن المبادرة تدعم التوجه نحو استخدام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين)، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة، في إطار جهود الدولة نحو التحول إلى مصادر طاقة نظيفة واقتصادية.