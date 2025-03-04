وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في القمة العربية غير العادية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن وزير خارجيتها فيصل بن فرحان بن عبدالله، سيترأس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية المنعقدة في مصر للتباحث بشأن القضية الفلسطينية والجهود العربية حيالها.

وقال بيان الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن الوزير فيصل بن فرحان، قد وصل إلى القاهرة لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية غير العادية المنعقدة في مصر نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكانت السعودية قد أدانت أمس الإثنين، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، حيث تبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

كما ستبحث الفمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.

ويشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.

وتستضيف مصر القمة العربية الطارئة، في ضوء التحديات الكبيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية.