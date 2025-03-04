ريهام محيي الدين تكشف عن تفاصيل دورها في مسلسل "فهد البطل"

تشارك الفنانة الشابة ريهام محيي الدين في بطولة مسلسل «فهد البطل» للنجم أحمد العوضي وآخرين، والذي يعرض حاليًا ضمن خريطة مسلسلات شهر رمضان الكريم على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت ريهام عن تفاصيل دورها خلال الأحداث بأنها تجسد شخصية تدعى هالة من أسرة راقية، مشيرة، بأن ترافق دائما صديقتها المقربة "الأنتيم" آسيا والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة الشابة يارا السكري ابنة النجم محمود البزاوي خلال الأحداث.

وأضافت ريهام أن تتصاعد الأحداث معها عن طريق أسيا والخوض فى أسرار حياتها الشخصية والوقوف بجانبها في العديد من المشاكل العاطفية والأسرية التي تواجهها ولم تتخلى عنها إطلاقًا وغيرها.

وأردفت ريهام حديثها عن مدى سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم أحمد العوضي واصفه؛ بأنه صاحب كاركتر متعدد المواهب، فهو يمتلك قدرة إستثنائية على جذب شريحة عريضة من الجمهور لمشاهدة أعماله.

وفي هذا الصدد أعربت ريهام عن سعادتها البالغة بالتعاون للمرة الأولى بالعمل مع المخرج محمد عبد السلام لافتة، أنه منذ بداية التصوير وهو دائمًا يبث كلمات تشجيعية لها.

وأتمت ريهام بأنها تتمنى أن هذا الدور يكون له بصمة فارقة في مشوارها الفني وأن يكلل مجهودها بالقبول والترحاب من قبل الجمهور والنقاد معًا.

قصة وأبطال مسلسل “فهد البطل”

وتتمحور أحداث مسلسل "فهد البطل"، حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض له منذ الصغر، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث تجعله يدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته وغيرها.

والجدير بالذكر أن مسلسل «فهد البطل»، من بطولة النجم أحمد العوضي ويشاركه نخبة وكوكبة من النجوم وعلى رأسهم: النجم أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، ريهام محي الدين، حمزة العيلي، يارا السكري، محسن منصور، أحمد ماجد وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.