بعد زيارة محافظ الأقصر.. تركيب كشافات إنارة حديثة بقرية المريس وجزيرة أرمنت

أعلن علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، قيام الوحدة المحلية لمركز الطود، بالتنسيق مع المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، بتركيب كشافات إنارة حديثة بجزيرة أرمنت وقرية المريس لرفع كفاءة مستوى الإنارة بالقرية.

مؤتمر المريس

جاء ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بشأن سرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين في مختلف المراكز والمدن، بما يساهم في تحسين جودة الحياة ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن ذلك يأتي في إطار استجابة محافظ الأقصر الفورية لمطالب أهالي قرية المريس خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده المحافظ بالقرية، والتي من بينها دعم القرية بكشافات إنارة جديدة.

محافظ الاقصر يبحث مطالب أهالي المريس خلال مؤتمر جماهيري

وكان المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، قد عقدا مؤتمرًا جماهيريًا بديوان عمدة قرية المريس أحمد عبد الجواد بخيت حضره أعضاء مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر كل من النائب محمد عبد العليم الضبعاوي والنائب وائل زكريا الأمير والنائب محمد عطا الله، وعلي صادق رئيس مدينة الطود، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالأقصر.

وبحث المحافظ خلال المؤتمر مطالب أهالي قرية المريس، والتي تمثلت في مد القرية بمرفق الصرف الصحي، وإنشاء مجمع خدمات حكومي متكامل، وإحلال وتجديد المعاهد الأزهرية، ومدرسة الشهيد شعيب أحمد بحاجر المريس، وتمهيد الطرق والشوارع بالقرية، ودعم مرشح المياه وتطويره، واستبدال الإسلاك الكهربائية بكابلات كهرباء أرضية، وتخصيص 33 فدان لإقامة مدافن لاهالي القرية بحاجر المريس، وتوفير سيارتي كسح صرف صحي لحين إدخال الصرف الصحي بالقرية، ودراسة نقل التبعية الإدارية لقرية المريس من مدينة الطود وإعادة ضمها إلى مدينة أرمنت مع الجهات المعنية بما يحقق الصالح العام لسكان المريس، الذين أكدوا أنه مطلب شعبي وملح من أهالي القرية.

وأعلن المحافظ عن سعيه لمد قرية المريس بالصرف الصحي خلال موازنة العام المالي المقبل، مبدياً استجابته الفورية لمطلب الأهالي بتوفير سيارتي كسح مع تخفيض قيمة المقابل المادي الي 50 جنيه للنقلة الواحدة، كما وجه المحافظ بسرعة تمهيد طرق وشوارع القرية ودعمها بأعمدة الإنارة والكشافات مع بحث ودراسة الطلب الخاص بتخصيص المدافن خلال المجلس التنفيذي بالمحافظة، وكذلك إعادة دراسة التقسيم الإداري ونقل تبعية القرية نزولاً علي رغبة المواطنين.

وفي ختام المؤتمر الجماهيري، أهدى أهالي القرية درع لمحافظ الأقصر تقديراً لجهوده التنموية بالمحافظة، كما قاموا بإهداء نائب المحافظ درع تقديراً لدوره الفعال، وكذلك تم إهداء درع للنائب محمد عبد العليم الضبعاوي ودرع لعمدة القرية أحمد عبد الجواد.

محافظ الأقصر يلتقى وفد شباب قرية المريس

كما التقى محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، وفدًا من شباب قرية المريس برئاسة محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لعرض مطالبهم، بحضور اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر.

واستهل الوفد، اللقاء بعرض المطالب التى تلخصت فى إدخال بعض المرافق كالصرف الصحي والغاز الطبيعي وتمهيد الطريق المؤدى إلي مدخل القرية.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن رصف الطريق سيتم عقب الانتهاء من توصيل كافة المرافق، كما أجرى محافظ الأقصر، اتصالا هاتفيا بمصطفى جبريل رئيس مركز القرنة وحثه على تكثيف الاهتمام بنظافة مدخل القرية وتمهيد الطريق.

وناقش أهالي القرية، مشكلة المدرسة الإعدادية الصادر قرار إزالة لها منذ ٣ سنوات وتكبد أطفال القرية عناء الذهاب إلي مدرسة بعيدة عنهم، وقد أكد محافظ الأقصر علي مخاطبة رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر وذلك لوضعها فى خطة العام المالي القادم.

وفى ختام اللقاء، أهدى وفد شباب المريس درع تكريم للمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر تقديرا لجهوده المبذولة في كافة القطاعات منذ قدومه للمحافظة.

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وفد شباب قرية المريس (4)

وفد شباب قرية المريس (5)