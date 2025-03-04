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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية (فيديو)

وصول الرئيس السيسي
وصول الرئيس السيسي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إلى مقر انعقاد القمة العربية الطارئة، في ضوء التحديات الكبيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية.

وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، حيث تبحث القمة الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

كما تبحث القمة كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما تدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.

ويشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة: وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.

وتستضيف مصر القمة العربية الطارئة، في ضوء التحديات الكبيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية.

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