ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإعدام لنقاش قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالجيزة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإعدام نقاش شنقًا، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات أسرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على التخلص من زوجته، حيث استغل نومها، وتسلل إلى المطبخ، وأحضر سكينًا حادًا، ثم عاد إليها وذبحها، موجهًا لها عدة طعنات قاتلة في العنق واليدين.

وأوضحت الحيثيات أن الزوج أقدم على الجريمة بسبب معايرة زوجته له بفشله وعدم قدرته على الإنفاق، فقرر قتلها أثناء نومها، وبعد تنفيذ الجريمة، غادر الشقة وترك بابها مفتوحًا، ثم أبلغ والده بما فعل، ليتم القبض عليه لاحقًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة، حتى صدر بحقه حكم الإعدام.

الإجراءات القانونية اتخاذ كافه الاجراءات اعدام نقاش النيابة العامة بسبب خلافات اسرية بسبب خلافات خلافات أسرية عدة طعنات قتل زوجته محكمة جنايات الجيزة مع سبق الإصرار محكمة جنايات