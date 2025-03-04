الإعدام لنقاش قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بإعدام نقاش شنقًا، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات أسرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على التخلص من زوجته، حيث استغل نومها، وتسلل إلى المطبخ، وأحضر سكينًا حادًا، ثم عاد إليها وذبحها، موجهًا لها عدة طعنات قاتلة في العنق واليدين.

وأوضحت الحيثيات أن الزوج أقدم على الجريمة بسبب معايرة زوجته له بفشله وعدم قدرته على الإنفاق، فقرر قتلها أثناء نومها، وبعد تنفيذ الجريمة، غادر الشقة وترك بابها مفتوحًا، ثم أبلغ والده بما فعل، ليتم القبض عليه لاحقًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة، حتى صدر بحقه حكم الإعدام.