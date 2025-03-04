وزير البترول يبحث مع رئيس شل العالمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

التقى اليوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع سيدريك كريمرز رئيس شركة شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة، والوفد المرافق له، لبحث جهود زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عمل الشركة في مصر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وخطط التكامل الاقليمى في تنمية إكتشافات الغاز القبرصية “حقل افروديت” باستخدام البنية التحتية لقطاع الغاز المصرى ضوء الاتفاق الموقع مؤخراً في مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025.

حضر اللقاء المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وكيلى هاو، نائبة رئيس شركة شل العالمية لأنشطة الغاز المسال، وداليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، وعزة شلباية مسئولة العلاقات المؤسسية في شل مصر .

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عمليات شركة شل العالمية وجهودها في تنمية موارد الغاز من مناطق غرب دلتا النيل العميق والتي تشمل المرحلتين العاشرة والحادية عشر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى .

وثَمّنَ المهندس كريم بدوى جهود شركة شل العالمية وشراكتها الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري، والتي تجلت في التزامها بأعمالها في مصر رغم التحديات ، بالإضافة لخططها التوسعية وتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة التي ساهمت في إضافة المزيد من الآبار إلى خريطة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

واكد بدوى، أهمية الإسراع بوضع الأبار الجديدة فى خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعى الذى تعد زيادة معدلاته في مقدمة أولويات الاقتصاد المصرى في الوقت الحالي بما يسهم في دعم توفير احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وبما يعود بالفائدة على الجميع .

كما أشار الوزير الى أهمية الخطوة التي تمت في مجال التكامل الاقليمى لتنمية موارد الغاز من حقل افروديت القبرصى بالتعاون مع شركتى شيفرون وشل، وتوقيع الاتفاق في القاهرة مؤخراً خلال مؤتمر ايجبس 2025، مؤكداً التعاون المستمر من مصر مع قبرص والشركات العالمية في هذا الصدد.

و اكد الوزير، الفرص المتاحة لزيادة استثمارات شل في مناطق جديدة في ضوء الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحتها الوزارة عبر بوابة مصر الرقمية للإستكشاف والإنتاج EUG والخاصة بالحقول غير المنماة والمناطق الجديدة للإستكشاف .

و لفت بدوى الى أنه بالتوازى مع الجهود المستمرة لزيادة إنتاج الغاز فإن هناك نهجاً مهماً للعمل التكاملي في قطاع الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يهدف إلى تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تعزيز الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل الفاتورة الاستيرادية من إمدادات الطاقة، مما يخفف الأعباء المالية ويزيد من كفاءة الأداء في قطاع الطاقة بشكل عام، وقطاع البترول والغاز بشكل خاص .



أعرب سيدريك كريمرز، رئيس شركة شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة، عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققتها شل في قطاع الغاز الطبيعي المصري.

وأكد كريمرز أن شل تسعى لتحقيق طموحات واسعة وأجندة عمل طموحة من خلال استثماراتها في مصر.

وفى هذا الصدد ، أشار إلى أن مشروعي المرحلة العاشرة والحادية عشر في غرب الدلتا العميق يعدان من الأهداف الرئيسية لشركة شل في مصر، حيث تسعى الشركة إلى وضعهما على خريطة الإنتاج.

وأضاف أن شل تهدف إلى توسيع أعمالها في المنطقة، مشيراً إلى استهداف تسريع مشروع تنمية حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي والإنتاج منه في إطار التعاون بين مصر وقبرص وشركاء الحقل."

وقالت داليا الجابرى رئيس شركة شل مصر أن عام 2025 يشهد ارتفاعاً في إنتاج الغاز الطبيعى بمعدلات متميزة ، في ظل تنفيذ الشركة لمشروعي المرحلتين العاشرة والحادية عشر لزيادة إنتاج الغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق، كما لفتت الى العمل ايضاً على تنمية الكشف ( غرب مينا ) بمنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط .

كما تم خلال اللقاء استعراض الشراكة القائمة بين الجانبين فى مجمع إدكو للغاز الطبيعى المسال على البحر المتوسط .

هذا بالاضافة الي بحث التعاون في مجالات كفاءة استخدام الطاقة ، والاستدامة البيئية وخفض الكربون .