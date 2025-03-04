الحلقة الثالثة مسلسل قلبى ومفتاحه.. دياب يتاجر في العملة وميار تطلب الطلاق

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل قلبي ومفتاحه تصاعدا كبيرا وكشفت تجارة أسعد (دياب) وإسماعيل (أحمد خالد صالح) في أعمال غير مشروعه وتجارتهما للعملة، وذلك من خلال حديث إسماعيل مع عاليا (تقى حسام) شقيقة أسعد، ومحاولتها منعه من تلك التجارة والعمل مع أسعد، ليقنعها أنه يتقرب من أسعد ويساعده في العمل ليستطيع طلب يدها منه.

كما تضمنت الحلقة مفاجأة غامضة، حيث عثر أسعد على رسالة غير متوقعة داخل طعامه أثناء تناوله وجبته، ما أضفى عنصر التشويق والغموض على الأحداث، وأثار العديد من التساؤلات حول محتوى الرسالة ودورها في تطور الأحداث القادمة.

من ناحية أخرى طلبت "ميار" التي تجسدها مي عز الدين الطلاق من "محمد عزت" الذي يلعب دوره آسر ياسين بعد زواجهما العرفي، وهذا الطلب يصدم محمد عزت، خاصة بعد تعبيره عن إعجابه بها ورغبته في الزواج منها، حيث يظهر هذا التطور تعقيدات العلاقة بين الشخصيات وتطرح تساؤلات حول دوافع ميار الحقيقية للزواج من عزت.

ومسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن وتدور احداثه حول فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد الذى يعمل سائق ويبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على إحدى المنصات الشهيرة.