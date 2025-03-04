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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة الثالثة من مسلسل "سيد الناس".. عمرو سعد يفاجأ في المدافن بسبب تجارة والده

عمرو سعد
عمرو سعد
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بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025،  بوفاة "رشدي أبو العباس" الشخصية التي يجسدها الفنان خالد الصاوي، وتصاعدت الأحداث بعد اهتمام عائلة أبو العباس الكشف عن لغز الوصية وسر المفتاح الذي أوصى أن يكون مع ابنه «الجارحي- عمرو سعد».

وطالبت «اعتماد الهواري- إلهام شاهين» من الخادمة «سناء - سلوى عثمان» على سرقة المفتاح من غرفة الجارحي وإلا سيتم طردها من المنزل.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل «سيد الناس» بصدمة «الجارحي- عمرو سعد» خلال زيارته مدافن العائلة بسبب تجارة والده، وظهر الجارحي وهو يدخل مدفن العائلة ليجد العديد من الأشخاص يقرأون القرآن لوالده «رشدي - خالد الصاوي» لتكون المفاجأة أن هؤلاء الأشخاص من السودان وكان هناك تجارة بينهم وبين والده لا يعلم الجارحي عنها شىء وفي محاولة للفهم يؤكدون أن والده ذكر لهم أنه على علم بكافة التفاصيل.

وبعد ذهابهم يأتي الفنان كريم عفيفي بـ 12 مليون جنيه يسلمهم الجارحي نصيب والده في زراعة البانجو ليصدم الجارحي بكل هذه المعلومات وتجارة والده.

ويشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" كل من، عمرو سعد وإلهام شاهين وريم مصطفى ومنة فضالي ونشوى مصطفى وبشرى وأحمد فهيم وأحمد زاهر وأحمد رزق من تأليف خالد صالح وإخراج محمد سامي.

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