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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة يتطلب رفع العقوبات عن موسكو

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن أي تطبيع للعلاقات مع الولايات المتحدة سيتطلب رفع العقوبات المفروضة على موسكو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تعد خطة لتخفيف العقوبات المحتملة على روسيا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى استعادة العلاقات مع موسكو ووقف الحرب في أوكرانيا، وفقًا لمسؤول أمريكي وشخص آخر مطلع على الأمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه التعليق على التقرير. لكنه كرر موقف موسكو القائل بأن العقوبات ضدها غير قانونية.

 

الكرملين للعلاقات مع الولايات المتحدة رفع العقوبات موسكو