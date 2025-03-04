الفاتيكان: البابا فرانسيس لم يعُد بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي

قال الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، إن البابا فرنسيس الأول لم يعد بحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس، وإنما هو بحاجة فقط إلى أكسجين إضافي عالي التدفق.

وكان البابا دخل في نوبتي «قصور تنفسي حاد» أمس الاثنين، في انتكاسة للبابا البالغ من العمر 88 عاماً، والذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج.

ولم يظهر البابا للعلن منذ دخوله المستشفى، فيما يمثل أطول غياب له عن الأنظار منذ توليه البابوية في مارس 2013. ولم يذكر أطباؤه المدة التي قد يستغرقها علاجه.

وأضاف الفاتيكان إنه اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، لم يعد فرنسيس بحاجة إلى وضع قناع التنفس الصناعي غير الجراحي الذي يغطي أنفه وفمه والذي يضخ الأكسجين إلى رئتيه.

واضطر البابا إلى استئناف استخدام القناع أمس الاثنين، بعد تعرضه لأزمة تنفسية تطلبت من الأطباء استخراج كميات كبيرة من المخاط من رئتيه.