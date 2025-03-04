الثلاثاء.. قصور الثقافة تطلق ليالي رمضان بالقليوبية

يقدم فرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في الفترة من ١١ وحتى ٢١ رمضان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقدم يوميا في تمام الثامنة مساءً، ويشهد يوم الافتتاح الثلاثاء 11 رمضان، معرضا فنيا، بقصر ثقافة القناطر الخيرية، يعقبه حفل موسيقى عربية، وأمسية شعرية بمشاركة الشعراء محمد هباش، سومية عبد الرحمن، أيمن إسماعيل، وإيمان سعيد.

يليه فى اليوم التالي، أمسية للشعراء فايز تكلا، صابر قدح، وفاطمة هزاع، وعرض فني لفرقة القناطر للموسيقى العربية، وذلك ببيت ثقافة شبين القناطر.

وفي يوم 13 رمضان، يشهد بيت ثقافة الخانكة، أمسية للشعراء محمد كامل، محمد عبيد، وناهد فتح الله، وعرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية.

وتواصل الفرقة عروضها في اليوم التالي بقصر ثقافة القناطر الخيرية، وعرض فنى لفرقة كورال الجيزة، بجانب أمسية يشارك بها الشعراء نجلاء عزت، فهمي فوزي، وجواد البابلى.

وفي يوم 15 رمضان، تقام الفعاليات ببيت ثقافة القلج، وتشمل عرض فني لفرقة شبين القناطر، وأمسية للشعراء علي عبد العليم، منى الغريب، وهاني أحمد، كما يقام عرض فنى لفرقة القاهرة للموسيقى العربية بقصر ثقافة القناطر الخيرية

ويستضيف مركز شباب ميت راضي، الفعاليات يوم 16 رمضان، وتتضمن عرضا فنيا لفرقة القناطر للموسيقى العربية، وأمسية للشعراء رجب الأغر، طارق عمران، ومحمد علي عزب، كما تقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية عرضا فنيا بقصر ثقافة القناطر الخيرية

وتتواصل الفعاليات في اليوم التالي، بكفر الجمال بطوخ مع عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بالقناطر، وأمسية للشعراء سليمان الزهيري، مجدي أبو الخير، وحورية محمد، كما يشهد قصر ثقافة القناطر الخيرية عرض فنى لفرقة بني سويف للفنون الشعبية

وفى يوم 18 رمضان، تقدم فرقة الشرقية للإنشاد الديني، عرض فنى بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

ويشهد يوم 19 رمضان، عرضا فنيا لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية، وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، يعقب ذلك أمسية للشعراء محمد سيد، ولاء البركاوي، وعصام إسماعيل، بجانب لقاء يشارك به لفيف من الفنانين، وذلك بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

وتنتقل الفعاليات في اليوم التالي إلى مركز شباب كفر مويس، وتشمل عرض فني لفرقة شبين للآلات الشعبية، وأمسية للشعراء طارق عمران، ماجد الهدهد، ومحمد الهلالي، الروائى فؤاد مرسى، إلى جانب عرض فنى لفرقة قنا للإنشاد الديني بقصر ثقافة القناطر الخيرية.

وتختتم الليالى يوم 21 رمضان بقصر ثقافة القناطر الخيرية مع عرض فني لفرقة القناطر للموسيقى العربية، إلى جانب عرض فنى لفرقة الأنفوشى للفنون الشعبية، وأمسية للشعراء فهمي فوزي، جواد البابلي، ونجلاء عزت.

هذا ويتضمن البرنامج المنفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية، برئاسة ياسر فريد، فقرات اكتشاف المواهب، مسابقات ثقافية، وعروض مسرح عرائس، وغيرها من الفعاليات التي تقدم جميعها بالمجان بشكل يومي للرواد.

و أعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالي رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، كورنيش النيل بقنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.