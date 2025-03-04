وزير البترول يبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون في مشروعات النفط والغاز

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر والوفد المرافق لها، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال شركات البترول الأمريكية العاملة بمصر فى أنشطة البترول والغاز المختلفة ومشروعات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأوضح المهندس كريم بدوي، أن الوزارة تنتهج استراتيجية العمل التكاملي مع الجميع بما يحقق مصالح كافة الأطراف، معربا عن تقديره للشركات الأمريكية العاملة فى مصر على روح التعاون والالتزام بالاستثمار فى قطاع البترول المصري، كما وجه الشكر لرئيس شركة أباتشي الامريكية على حضوره مؤتمر ايجبس والتي القى خلاله كلمة هامة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور والتي أشاد فيها بالشراكة الناجحة مع قطاع البترول المصري.

وأضاف بدوي، أن قطاع البترول يتمتع بفرص استثمارية جاذبة لزيادة التعاون مع الشركات الامريكية في مختلف أنشطة البترول والغاز وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.

وأشادت السفيرة هيرو مصطفى بالنجاح الباهر لمؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2025، واوضحت أن هناك مردود قوي وايجابي للشركات الامريكية التي شاركت في المؤتمر وتوقيعها مذكرات واتفاقيات هامة للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في الأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز والطاقة المتجددة ومشروعات خفض الانبعاثات.